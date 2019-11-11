НХЛ. Гурьянов и Худобин не спасли "Даллас" от поражения

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиге продолжился матчем в Виннипеге. "Виннипег Джетс" принимал "Даллас Старз" и выиграл в дополнительное время 3:2.

"Даллас" пропустил на исходе первого периода, играя в меньшинстве. Во втором периоде "звезды" ответили двумя голами. Вторая шайба была заброшена после передачи Дениса Гурьянова. Но в третьем периоде счет снова стал равным – 2:2. Этот результат продержался до конца основного времени.

Овертайм продлился 21 секунду. Марк Шафли поразил ворота Антона Худобина и принес "Джетс" победу 3:2. Худобин отразил 26 бросков из 29. Дмитрий Куликов ("Виннипег") и Александр Радулов ("Даллас") результативными действиями не отметились.