Александре Пахмутовой в Кремле вручат орден Андрея Первозванного

Александра Пахмутова награждена орденом Андрея Первозванного. Вручение состоится на церемонии в Кремле. О своем указе Владимир Путин сообщил лично. Он приехал на торжественный вечер, посвященный юбилею Александры Николаевны. Со сцены Большого театра минувшим вечером звучали знакомые всем песни одного из самых известных композиторов страны.

Лирические песни, музыка для кинофильмов, пафосные марши и песни, которые отмечали важные даты истории нашей страны. У Александры Пахмутовой почти каждая песня является хитом. Зал главного музыкального театра страны полон — от министров до скромных поклонников ее песен. Президент страны поздравляет юбиляра и говорит о высокой награде, которую композитор получит в ближайшее время.

"Хочу вас поблагодарить за все, что вы сделали для нашей страны и для нашего народа. Это не преувеличение. Многие поколения наших граждан по жизни идут с вашей музыкой. Она проникает в самую душу, музыка завораживает своим безупречным рисунком, своей глубиной и теплотой, — говорит Владимир Путин. – Мною подписан указ о награждении вас самым высоким орденом нашей страны – орденом Андрея Первозванного".

"Спасибо вам большое за такие высокие слова, для меня большая честь получить такую награду. Я хочу вам пожелать счастья, очень крепкого здоровья, — заявила Александра Пахмутова, — чтобы получалось все доброе, высокое и хорошее, что вы хотели бы сделать для нашей страны и делаете. Счастья вам и здоровья".

Она получила блестящее образование, окончила композиторский факультет московской консерватории, дома любит играть Бетховена, писала и пишет симфоническую музыку и лёгкую. Ее любят и исполняют по всему миру.

"Когда я увидел, что в ресторане в Пхеньяне группа девушек, которые исполняют эстрадные песни, на русском языке поют "Надежду", я чуть не прослезился", — вспоминает Михаил Сеславинский, руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям



"Она потрясающая женщина – талантливая, умная, жизнелюбивая. Я желаю ей еще долгих лет жизни", — сказала Народная артистка РФ Анна Нетребко.



Кому-то больше по душе песня "Старый клён" — многие даже думали, что она народная, кому-то – "Нежность". Для хоккеистов Александра Николаевна давно член сборной, ведь ее песня "Трус не играет в хоккей" стала гимном.



Многие хиты написаны в соавторстве с мужем — поэтом Николаем Добронравовым. На своем концерте Пахмутова никому не доверяет партию рояля, за инструментом она сама.



На сцене и заезды старшего возраста и совсем молодые — победители разных конкурсов и хор Большого театра. Завершает концерт Лев Лещенко, для которого Пахмутова написала целых четыре песни.