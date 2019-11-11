Тим обыграл Федерера на Итоговом турнире

В Лондоне стартовал Итоговый турнир с участием восьми сильнейших теннисистов планеты. Австриец Доминик Тим в двух партиях обыграл швейцарца Роджера Федерара.

26-летиий Тим выиграл у 38-летнего Федерера в двух партиях с одинаковым счетом 7:5, 7:5. Соперники провели на корте 1 час 40 минут. Ранее состоялся еще один матч в группе Андре Агасси. Серб Новак Джокович нанес поражение итальянцу Маттео Берретини 6:2, 6:1.

В понедельник в борьбу вступят участники группы Бьорна Борга, — Алексанлр Зверев (Германия), Стфанос Циципас (Греция), испанец Рафаэль Надаль и наш Дании Медведев. Даниил проведет стартовый поединок с Циципасом.