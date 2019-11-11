Шорт-трек. Семен Елистратов победил на этапе Кубка мира

В канадском Монреале проходит второй этап Кубка мира по шорт-треку. Российский спортсмен Семен Елистратов победил на дистанции 1 000 метров.

В решающем забеге Семен пробежал километр за 1 минуту 29,275 секунды. На втором месте Пак Ин-Ук из Южной Кореи (1.29,361).. Третье место занял его соотечественник Пак Чжи-Вон (1.29,417).

Женская сборная России, за которую выступали Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Эмина Малагич и Софья Просвирнова, заняла второе место в эстафете. Победу одержали китаянки, третьими оказались канадки.

Мужская сборная в составе Денис Айрапетян, Семен Елистратов, Александр Шульгинов, Павел Ситников заняла третье место в эстафете. Первое место разделили сборные Венгрии и Южной Кореи.

В смешанной эстафете наша сборная в составе Денис Айрапетян, Павел Ситников, Екатерина Ефременкова и Евгения Захарова. Заняла втрое место. Победу одержала борная Китая, третье место у южнокорейской команды.

На дистанции 500 метров третье и четвертое места заняли Павел Ситников и Константин Ивлиев. Победу одержал представитель Венгрии Шандор Шаолинь Лю, вторым на финиш пришел Хван Дэ Хон (Южная Корея).