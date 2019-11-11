Сенатор: импичмент Трампа не будет действителен без показаний информатора

Процедура импичмента Дональда Трампа будет недействительна, если не раскроют личность осведомителя, сообщившего о телефонном разговоре президента США с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил председатель комитета Сената США по судебной системе Линдси Грэм.

"Без жалобы информатора мы будем говорить ни о чем", — заявил он в интервью Fox News.

Он добавил, что если личность осведомителя не будет раскрыта, и он не даст показания в Палате представителей, то импичмент умрет по прибытии в Сенат, где большинство занимают республиканцы, сообщает "Интерфакс".

Июльская беседа президентов США и Украины послужила поводом для процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как считают его политические оппоненты, Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

При этом Трамп готов опубликовать вторую стенограмму телефонных переговоров с Владимиром Зеленским. Глава Белого дома заявил, что сделает это уже 12 ноября. По его словам, в разговоре не содержится ничего компрометирующего. Обвинения в свой адрес Трамп назвал "охотой на ведьм".