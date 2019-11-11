Бывший ректор федерального университета приговорен к 7 годам колонии

Признать виновным в растрате 20 млн рублей и приговорить к семи годам лишения свободы в колонии и штрафу в размере 500 тыс. рублей. Такое решение принял Тихоокеанский флотский военный суд в отношении бывшего ректора Дальневосточного государственного университета Сергея Иванца.

В 2011 году между университетом и ООО "Современный университет" был заключен контракт на создание информационно-технической системы на сумму около 650 млн руб. Система должна была создаваться в пять этапов и заработать в 2013 году, но этого не произошло.

Тем не менее, считает следствие, в 2015 году Иванец дал указание подготовить и подписать акты сдачи-приемки по третьему этапу. В сентябре того же года ректор потребовал от главного бухгалтера вуза на основании актов перевести организации более 20 млн руб. с расчетного счета университета.

Иванец был назначен ректором ДВФУ в июле 2012 года. До этого он занимал пост заместителя министра образования и науки РФ, сообщает "Интерфакс".