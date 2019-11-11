На пожаре в многоэтажном доме Петропавловска-Камчатского пострадали три ребенка

В девятиэтажном жилом доме Петропавловска-Камчатского произошел пожар, в результате которого госпитализированы три ребенка.

Представитель управления МВД России по Камчатскому краю рассказал ТАСС, что в горевшей квартире находилось шестеро детей, трем из которых потребовалась госпитализация. Пострадавшим детям два, три и 16 лет.

В главном управлении МЧС России по региону сообщили, что девочка 2016 года рождения получила ожоги и отравления угарным газом. Два других ребенка пострадали чуть меньше.

В тушении пожара приняли участие пять единиц техники и 17 человек.