Спойлер от Ляшко: Украина прекращает закупки электроэнергии у России

Украинские власти приняли политическое решение отказаться от закупок электроэнергии у России.

Такое заявление на своей странице в Facebook сделал экс-депутат Верховной рады и лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

"Как оно будет реализовано на практике — через изменения в закон, постановлением правительства или каким-нибудь другим решением — узнаем вскоре".

По словам Ляшко, "российская экспансия" на украинский энергетический рынок привела к потерям в несколько миллиардов гривен, передает РИА Новости.

Решение о прекращении закупок электроэнергии из России власти Украины приняли еще в 2015 году. В сентябре 2019 года был возобновлен импорт по двусторонним договорам закупок из России и Белоруссии.