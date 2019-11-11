Финальный заезд: гонки стритрейсеров в Поронайске закончились трагедией

Мэр города Поронайска Сахалинской области Александр Радомский сообщил о ДТП, в котором погибли три человека и один попал в реанимацию.

Водители двух автомобилей устроили ночные гонки на улицах города. По информации от Александра Радомского, один автомобиль во время заезда врезался в дорожное ограждение, а затем в опору уличного освещения, передает РИА Новости.

Три находившихся в салоне человека погибли, четвертый в крайне тяжелом состоянии доставлен в реанимацию ЦРБ.