Испанские социалисты победили на выборах, но большинства у них нет

В Испании подводят итоги внеочередных всеобщих выборов. По предварительным данным, победу одержала Испанская социалистическая рабочая партия. Ее возглавляет исполняющий обязанности премьер-министра страны Педро Санчес.

Его партия получила всего 120 кресел в нижней палате парламента из 350. Это не абсолютное большинство, а значит впереди — длительные переговоры между партиями по поводу формирования правительства. Санчес призвал оппонентов забыть о разногласиях и наконец прекратить политический кризис в Испании.

"План Испанской социалистической рабочей партии – не в том, чтобы побеждать в ходе бесконечных выборов. Мы намерены сформировать стабильное правительство. Призываю все партии способствовать этому и наконец выйти из политического тупика, в котором оказалась Испания!", — заявил он.

Крайне правая партия "Вокс" обещала, что приложит все усилия, чтобы преодолеть кризис. А вот в Консервативной народной партии посчитали, что в данной ситуации Санчесу будет сложнее сформировать правительство, поскольку по сравнению с прошлыми выборами он потерял три места в парламенте.

Вчерашние выборы в Испании уже четвертые за последние четыре года. Их проведение – вынужденная мера. Две крупнейшие левые силы страны так и не сумели договориться о формировании коалиции, передает телеканал "Россия 24".