Доцент Соколов признался в убийстве аспирантки и ждет решения по мере пресечения

Октябрьский суд Петербурга сегодня объявит меру пресечения для Олега Соколова.

Преподаватель госуниверситета северной столицы на допросе в следственном комитете признался в убийстве бывшей студентки вуза. Об этом сообщил его адвокат.

Утром в субботу 9 ноября историка выловили из Мойки. В реке он пытался скрыть следы преступления. В его рюкзаке были обнаружены фрагменты тела. Останки также были найдены в квартире подозреваемого.

Заведено уголовное дело. СМИ со ссылкой на свои источники пишут, что жертвой могла стать аспирантка, с которой Соколов якобы состоял в любовной связи. Уголовное дело заведено по статье "Убийство".