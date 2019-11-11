Билеты на поезда в Крым раскупаются по три за минуту

В среднем пассажиры покупают по три билета в минуту на поезда в Крым и обратно. Об этом сообщил журналистам представитель компании-перевозчика. Отмечается, что за первые двое суток было продано более 10 тысяч билетов.

Продажи стартовали 8 ноября. Первый поезд отправится на полуостров с Московского вокзала Санкт-Петербурга 23 декабря. А наиболее востребованным пока остается маршрут Москва — Симферополь. Стоимость купе на этом направлении составляет от трех тысяч рублей. Дорога займет около полутора суток, передает "Россия 24".

Больше всего билетов продано в железнодорожных кассах, хотя их можно оформить и онлайн. Составы, которые будут выполнять перевозки, получили название "Таврия".