Премьер-министр Польши выступил с русофобскими заявлениями. Матеуш Моравецкий обвинил страны ЕС, которые поддержали строительство "Северного потока — 2" в том, что они, якобы, оплачивают новые вооружения для Москвы.

Моравецкий очень разочарован из-за того, что за проект выступили ключевые страны-члены Евросоюза и "Северный поток — 2", поставляющий газ из России в Германию через Балтийское море, скоро заработает, передает "Россия 24".

Порция претензий от польского премьера досталась и Франции. Президента Эммануэля Макрона он предостерег от развития стратегических отношений с Россией и образно обвинил в том, что Макрон "не чувствует горячего дыхания русского медведя на шее".

Также Моравецкий упрекнул французского лидера в безответственности из-за его слов о "смерти мозга" НАТО. Ранее Макрон заявил, что альянс утратил координацию в рамках объединения.