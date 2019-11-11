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11 ноября 201905:42

НХЛ. "Детройт" и "Чикаго" добились минимальных побед

nhl.com

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сыграно еще три встречи. "В двух матчах хозяева победили с разницей в одну шайбу, а "Бостон Брюинз" и "Филадельфия Флайерз" выявили победителя с помощью буллитов.

"Детройт Ред Уингз" дома обыграл "Вегас Голден Найтс" 3:2. "Чикаго Блэк Хоукс" также на своей площадке принимал "Торонто Мэйпл Ливз". "Черные ястребы" вели 3:0, но "кленовые листья" сумели отыграться. Однако в итоге "Чикаго" победил 5:4. Нападающий "Торонто" Илья Михеев очков не набрал.

"Бостон" проигрывал дома "Филадельфии" 0:2, но смог отыграться. Основное время завершилось вничью 2:2, а в дополнительной пятиминутке шайб заброшено не было. Буллиты лучше исполнили "летчики" 3:2. Защитник "Филадельфии" Иван Проворов результативных действий не совершил.

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