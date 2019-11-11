На свободе! Белухи и косатки освобождены из китовой тюрьмы

Из китовой тюрьмы в Приморском крае, наконец, выпустили всех белух и косаток. Сначала специалисты освободили 19 животных. Последнюю партию из трех десятков белух выпустили на волю накануне.

Прежде чем уйти на глубину, белуха делает небольшой круг у самой поверхности, как бы прощаясь с учеными. Похоже, история с освобождением млекопитающих из китовой

тюрьмы заканчивается хорошо.

Теперь специалистам предстоит внимательно наблюдать за белухами, ведь выпуск последних 50 особей произошел, не в Охотском море, где белухи были добыты, а у

берегов Приморья, то есть значительно южнее. Теоретически, белухи смогут освоиться на новом месте с богатой кормовой базой.

За выпущенными в Японское море белухами будут следить с помощью специальных спутниковых меток, которые установили на плавниках. Такую аппаратуру ученые уже успешно использовали для наблюдения за бывшими узникам китовой тюрьмы, косатками и белухами, которые ранее были выпущены в Охотское море и довольно хорошо там освоились.

Доставить белух до Охотского моря в этом году уже не представлялось возможным из-за сильного похолодания и штормов. В последние дни погода стала портиться и в

Приморье, но выпустить китообразных успели без происшествий.

"Это решение было более правильным, нежели оставлять животных зимовать в китовой тюрьме еще на год. Более того, существовала гарантия, что отловщики просто бы оставили всех животных без содержания и тогда они бы все там погибли", — сказал руководитель общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.

Последние 50 белух провели в тесных вольерах китовой тюрьмы более года. Большую часть отловщики должны были продать в Китай. Но после того как суд признал

коммерческую добычу белух и косаток незаконной, ученые организовали выпуск животных на волю. С июня этого года небольшими партиям их стали доставлять назад в

Охотское море. Сегодня данные наблюдений показывают, что млекопитающие чувствуют себя хорошо. Смогут ли с полсотни белух адаптироваться на новом месте, или они все же будут стараться вернуться в холодные широты — прогнозы пока не дает никто. Масштабный научный эксперимент стартовал у берегов Приморья.