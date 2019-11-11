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11 ноября 201909:09 Кирилл Рогачёв

Жители окраины Хабаровска обнаружили в мусорных кучах банки с икрой

Свалку с дальневосточным колоритом обнаружили жители окраины Хабаровска. Там в мусорных кучах валялись банки осетровой и лососевой икры. Для выяснения ситуации на место отправились представители местной администрации. 

Как передает ГТРК "Дальневосточная", на месте выясняется, что икра не натуральная, это сливочный крем с аналогом зернистой. Скорее всего свежая — сегодняшняя или ночная. В свою очередь эколог Владимир Сидоров фиксирует на видео многочисленные коробки, чтобы попытаться выяснить, кто устроил свалку. Вычислить, кому отгружена данная конкретная партия можно по номеру партии на коробках. А установить кто сбросил, фактически нереально. И если виновника найти не удастся городская администрация возьмёт на себя вывоз отходов.

Совсем близко, в районе Красной речки, рядом с воинскими частями выявлено еще несколько свежих мусорных куч. Экологи настаивают, что в борьбе за чистоту нужно предупреждать нарушения. Владимир Сидоров, эколог отмечает, уровень штрафов, и количества контролирующих структур недостаточно для того, чтобы испугать потенциальных нарушителей. Вся надежда на приход регионального оператора, в которым ситуация должна улучшаться.

Отметим, что, к сожалению, прошедший конкурс по выбору краевой обслуживающей организации по вывозу мусора провален, а на новый пока нет ни одного претендента.

Текст: ГТРК "Дальневосточная"

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