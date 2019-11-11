Женщина, заморившая свою дочь голодом, признана невменяемой

В Пермском крае суд признал невменяемой женщину, заморившую голодом свою 14-летнюю дочь.

Как сообщает ТАСС, ее направили на принудительное лечение в психиатрический стационар. Из-под стражи она была освобождена.

Девочка умерла в июле прошлого года. Мать увидела, что ее ребенок находится в бессознательном состоянии и вызвала скорую. Прибывшие медики констатировали смерть девочки.

Причиной смерти девочки оказалось истощение. Выяснилось, что мать кормила дочь два раза в неделю. При этом сама говорила знакомым, что девочка не ела, потому что ее дразнили "жирной". Тем временем, учителя, одноклассники, их родители и соцработник видели, что девочка с весны сильно похудела, но семья не считалась неблагополучной, поэтому особой тревоги по этому поводу не забили.

В августе суд признал виновной завуча школы, в которой училось девочка. По версии следствия, она допустила халатность: не проверила семью и не сообщила, что ребенок находится в опасности. Женщина получила два года лишения свободы условно. Она была не согласна с приговором и хотела его обжаловать. В Краснокамске собирали подписи в поддержку педагога.