Под Брянском задымился поезд Москва — Киев

Почти на три часа задержан в пути поезд №5 Москва — Киев. Причиной стало задымление в электрощите локомотива, произошедшее утром в понедельник на станции Алтухово в Брянской области, передает ТАСС.

По данным пресс- службы Брянского отделения Московской железной дороги, поезд был остановлен на станции Алтухово в Брянском регионе Московской железной дороги. Другие поезда следуют по расписанию.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, возгорание ликвидировано, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.