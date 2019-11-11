Тренер "Ливерпуля" Клопп: мне нравится побеждать в "живом футболе"

Немецкий наставник английского футбольного клуба "Ливерпуль" Юрген Клопп после матча 12-го тура премьер-лиги, в котором его команда обыграла принципиальных соперников из "Манчестер Сити" (3:1), отметил, что гости были достаточно хороши, но мерсисайдцы забили очень красивые голы.

"Они были хороши, — цитирует Клоппа ВВС. – О да, они были хороши, нам пришлось защищаться изо всех сил, но мы забили невероятные голы. Было очень тяжело играть, интенсивность игры была очевидна. Это того стоило, просто отлично".

Наставник "красных" особо отметил игрока соперника Стерлинга: "Как хорошо мы защищались против Стерлинга до определенного момента? Вы видели, что происходит, если мы перестаем обороняться против него. Но мои парни были полностью сосредоточены и сконцентрированы. Это было так хорошо. Это единственный способ, которым мы можем победить "МанСити".

"Все игры против "Манчестер Сити" были похожи на эту, за исключением игры дома в прошлом сезоне. Сегодня была не самая красивая игра, не слишком управляемая, но она была очень живой, мне это нравится", – сказал Клопп.