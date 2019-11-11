Россия вошла в Топ-10 самых пьющих стран

Россия вошла в десятку стран с самым высоким потреблением алкоголя на душу населения. Соответствующие данные приводит Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) "Здоровье вкратце".

Первое место в этом рейтинге заняла Литва, жители которой в среднем пьют 12,3 литра алкоголя в год. На втором месте оказалась Австрия (11,8 литра), на третьем — Франция (11,7). Далее расположились Чехия (11,6 литра), Люксембург (11,3 литра) и Латвия с Ирландией (11,2 литра), поделившие между собой шестое место.

Россия в этом рейтинге заняла седьмую строчку с показателем 11,1 литра, сообщает РИА Новости.

Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай, говоря о распространенности употребления алкоголя внутри страны, отметил, что больше всего пьют жители Дальневосточного федерального округа, а меньше всего — в Северо-Кавказском федеральном округе.

Вместе с Россией седьмое место в рейтинге самых пьющих стран разделила Венгрия. А замкнули первую десятку Германия (10,8 литра), Португалия (10,7 литра) и Польша (10,6 литра).

Странами с самым низким уровнем потребления алкоголя на душу населения, по данным экспертов, стали Индонезия (0,3 литра), Турция (1,4 литра) и Израиль (2,6 литра).