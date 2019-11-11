Создатель "Ежика в тумане" Юрий Норштейн провел творческую встречу в Твери

Десятки почетных наград и всемирное признание. На его мультипликационных фильмах росли целые поколения. Создатель "Ёжика в тумане" Юрий Норштейн за свою жизнь успел объездить множество стран и поработать как с зарубежными, так и с отечественными режиссёрами. И вот теперь легендарный художник-аниматор провел творческую встречу в Твери.



На ней Юрий Норштейн поделился секретами создания знаменитого мультфильма, фрагментами творческой биографии, а также рассказал об авторскихи техниках. Все участники смогли задать свои вопросы.

Как признаётся режиссер, он никогда не стремился к созданию так называемой "работы всей жизни" не стремится, в приоритете другое. "Главная работа сейчас, как мне кажется, это быть порядочным человеком. Если бы мне пришлось выбирать между главной работой и тем, чтобы быть приличным человеком, я бы остановился на втором. В особенности в нынешнее время, когда стремление встать над кем-то переросло в философию", — рассказал ГТРК "Тверь" мультипликатор Юрий Норштейн.



Напомним, всего в послужном списке режиссера почти пять десятков различных премий и наград. Юрий Норштейн работает в тандеме со своей супругой, и в своих картинах не использует компьютерную технику.