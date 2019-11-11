Расистский скандал на матче донецкого "Шахтера" с киевским "Динамо"

Некрасивой историей закончился матч двух фаворитов чемпионат Украины по футболу – донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо". Фанаты обеих команды вели себя традиционно агрессивно, но болельщики киевлян неоднократно выкрикивали расистские оскорбления в адрес игроков соперника.

Напряжение на поле матч, завершившегося минимальной победой "Шахтера" (1:0) передалось и трибунам. Поклонники обеих команд старались превзойти друг друга, но когда фан-сектор киевлян начал скандировать расистские кричалки, не выдержали темнокожие игроки дончан: капитан "Шахтера" Тайсон показал средний палец фанатскому сектору "Динамо", выбил мяч в его сторону и был удален с поля.

При этом главный арбитр Николай Балакин неоднократно приостанавливал матч из-за проявления расизма со стороны ультрас киевлян. Скорее всего, национальной федерации футбола предстоит непростой "разбор полетов" после этой игры.

К слову, известный соотечественник Тайсона форвард французского "Пари Сен-Жермен" Неймар поддержал темнокожих игроков "Шахтера" на своей странице в Instagram. "Нет расизму", – написал Неймар.