Поиски останков жертвы доцента-расчленителя продолжаются третий день

Водолазы продолжат поиски останков предполагаемой жертвы доцента Олега Соколова, выпускницы СПбГУ Анастасии Ещенко, в реке Мойке в Петербурге, передает РИА Новости. По предварительным данным, обнаруженные фрагменты не принадлежат Ещенко.

В первый день поисков были найдены человеческие останки в районе Фонарного моста, однако, это были части скелета другого человека. Во второй день район поисков сместился дальше от городского центра к Почтамтскому мосту. Поиски успехом не увенчались.

Как сообщалось ранее, возбуждено уголовное дело после того, как из Мойки был извлечен мужчина, впоследствии доставленный в больницу с переохлаждением. В его рюкзаке обнаружены две отрубленные женские руки и травматический пистолет. Мужчина был задержан в качестве подозреваемого. В настоящее время решается вопрос о его аресте и предъявлении обвинения.

Жертва убийства — бывшая студентка доцента СПбГУ Соколова Анастасия Ещенко была его возлюбленной и проживала в квартире Соколова на набережной Мойки, где потом было обнаружено ее тело.

Позже адвокат Александр Почуев заявил, что Соколов оформил явку с повинной и признался в убийстве.