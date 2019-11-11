#пахмутовой90

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
11 ноября 201911:31

Суд постановил закрыть "Ленту", где отравились 100 человек

Приморский районный суд Санкт-Петербурга приостановил работу супермаркета "Лента", где отравились сотрудники.

В пресс-службе судов Петербурга ТАСС подчеркнули, что речь идет только об одном магазине. Его работа приостановлена на 37 дней.

Инцидент произошел в супермаркете на улице Савушкина, 112. К врачам с симптомами инфекционного заболевания обратились 100 сотрудников "Ленты", более 30 из них были госпитализированы.

Специалисты управления Роспотребнадзора совместно с Центром гигиены и эпидемиологии в городе начали эпидемиологическое расследование. В столовой были найдены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства: не соблюдался температурный режим и сроки хранения, продукты не имели маркировки, у сотрудников не было медкнижек. С реализации было снято 200 килограмм продуктов.

Сейчас

11:15

Суд постановил закрыть "Ленту", где отравились 100 человек

11:12

В Красноярске женщина отбила ребенка от стаи собак

10:24

Женщина и двое ее детей выпали из окна на северо-востоке Москвы

10:06

Россия вошла в Топ-10 самых пьющих стран

06:25

Доцент Соколов признался в убийстве аспирантки и ждет решения по мере пресечения

05:53

С 15 ноября посылки к россиянам должны будут приходить быстрее

05:29

Финальный заезд: гонки стритрейсеров в Поронайске закончились трагедией

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Мексика готова предоставить убежище Моралесу

Мексика готова предоставить убежище Моралесу

2 часа назад
Александре Пахмутовой в Кремле вручат орден Андрея Первозванного

Александре Пахмутовой в Кремле вручат орден Андрея Первозванного

7 часов назад
На свободе! Белухи и косатки освобождены из китовой тюрьмы

На свободе! Белухи и косатки освобождены из китовой тюрьмы

2 часа назад

Трансляции

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
23:15

Вечер с Владимиром Соловьевым
Все трансляции
Женщина и двое ее детей выпали из окна на северо-востоке Москвы

Женщина и двое ее детей выпали из окна на северо-востоке Москвы

1 час назад
Доцент Соколов признался в убийстве аспирантки и ждет решения по мере пресечения

Доцент Соколов признался в убийстве аспирантки и ждет решения по мере пресечения

5 часов назад
Россия вошла в Топ-10 самых пьющих стран

Россия вошла в Топ-10 самых пьющих стран

1 час назад
Расистский скандал на матче донецкого "Шахтера" с киевским "Динамо"

Расистский скандал на матче донецкого "Шахтера" с киевским "Динамо"

1 час назад
Премьер-министр Польши выступил с русофобскими заявлениями

Премьер-министр Польши выступил с русофобскими заявлениями

4 часа назад
Спойлер от Ляшко: Украина прекращает закупки электроэнергии у России

Спойлер от Ляшко: Украина прекращает закупки электроэнергии у России

6 часов назад
Билеты на поезда в Крым раскупаются по три за минуту

Билеты на поезда в Крым раскупаются по три за минуту

6 часов назад
С 15 ноября посылки к россиянам должны будут приходить быстрее

С 15 ноября посылки к россиянам должны будут приходить быстрее

5 часов назад
Украинские СМИ: убит адвокат, связанный с делом Дениса Вороненкова

Украинские СМИ: убит адвокат, связанный с делом Дениса Вороненкова

9 часов назад
В Мексике преступники напали на грузовик с золотом

В Мексике преступники напали на грузовик с золотом

4 часа назад
Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике

3 часа назад
"Синяя птица" открывает новый сезон на телеканале "Россия 1"

"Синяя птица" открывает новый сезон на телеканале "Россия 1"

07.11.2019 12:35
Трансформация: люди больше не покупают квадратные метры, они выбирают комфорт и эмоции

Трансформация: люди больше не покупают квадратные метры, они выбирают комфорт и эмоции

1 час назад
Кредитку Apple уличили в сексизме

Кредитку Apple уличили в сексизме

1 час назад
Витамин D не спасет почки при диабете

Витамин D не спасет почки при диабете

1 час назад
Доставка продуктов от "Сбербанка" заработала в Москве и ещё 30 городах

Доставка продуктов от "Сбербанка" заработала в Москве и ещё 30 городах

1 час назад
Женщина, заморившая свою дочь голодом, признана невменяемой

Женщина, заморившая свою дочь голодом, признана невменяемой

2 часа назад
Под Брянском задымился поезд Москва — Киев

Под Брянском задымился поезд Москва — Киев

2 часа назад
Даниил Медведев остался на четвертом месте в рейтинге АТР

Даниил Медведев остался на четвертом месте в рейтинге АТР

2 часа назад
Эксперты предупреждают о росте цен на сотовую связь в 2020 году

Эксперты предупреждают о росте цен на сотовую связь в 2020 году

4 часа назад
Сенатор Рэнд Пол назвал Киев "игрушкой Вашингтона"

Сенатор Рэнд Пол назвал Киев "игрушкой Вашингтона"

4 часа назад
Испанские социалисты победили на выборах, но большинства у них нет

Испанские социалисты победили на выборах, но большинства у них нет

5 часов назад
Бывший ректор федерального университета приговорен к 7 годам колонии

Бывший ректор федерального университета приговорен к 7 годам колонии

7 часов назад
Тим обыграл Федерера на Итоговом турнире АТР

Тим обыграл Федерера на Итоговом турнире АТР

9 часов назад
Московскому "Спартаку" отказали в визах для поездки в США

Московскому "Спартаку" отказали в визах для поездки в США

10 часов назад
О чем мечтает Норильск

О чем мечтает Норильск

13 часов назад
Мирный Дамаск глазами Евгения Поддубного

Мирный Дамаск глазами Евгения Поддубного

13 часов назад
Спасение Европы: у Макрона нет плана

Спасение Европы: у Макрона нет плана

13 часов назад
30-летие падения Берлинской стены: единство Германии так и не восстановлено

30-летие падения Берлинской стены: единство Германии так и не восстановлено

14 часов назад
Отвод войск: шансы ввести режим тишины высоки как никогда

Отвод войск: шансы ввести режим тишины высоки как никогда

14 часов назад
Денис Лисов: самое главное для меня - дать детям будущее

Денис Лисов: самое главное для меня - дать детям будущее

14 часов назад
Московский поджигатель получил пожизненный срок

Московский поджигатель получил пожизненный срок

14 часов назад
Схватка за власть в США: успешная оборона Трампа и "российская карта"

Схватка за власть в США: успешная оборона Трампа и "российская карта"

14 часов назад
Российские хоккеисты заняли третье место на Кубке Карьяла

Российские хоккеисты заняли третье место на Кубке Карьяла

14 часов назад
"Локомотив" и "Краснодар" сыграли вничью, чем порадовали "Зенит"

"Локомотив" и "Краснодар" сыграли вничью, чем порадовали "Зенит"

14 часов назад
Киселёв: "Джокер" - заразительная апология бунта

Киселёв: "Джокер" - заразительная апология бунта

14 часов назад
Останки соратника Наполеона вернут на родину

Останки соратника Наполеона вернут на родину

14 часов назад
Белый дом: США не будут поставлять оружие Украине вечно

Белый дом: США не будут поставлять оружие Украине вечно

16 часов назад
Задержанного в Польше Мазура передали на поруки украинскому генконсулу

Задержанного в Польше Мазура передали на поруки украинскому генконсулу

18 часов назад
Гуру мирового дизайна рассказал, как продвигать русские бренды

Гуру мирового дизайна рассказал, как продвигать русские бренды

19 часов назад
Новая технология раскроет тайну работы генов

Новая технология раскроет тайну работы генов

20 часов назад
Киселев и Соловьев - Галкину: никакой цензуры у нас на канале нет

Киселев и Соловьев - Галкину: никакой цензуры у нас на канале нет

21 час назад
Греф: ИИ создает рабочие места быстрее, чем их сокращает

Греф: ИИ создает рабочие места быстрее, чем их сокращает

22 часа назад
Знакомый Паши Фейсконтроля рассказал об обстоятельствах его смерти

Знакомый Паши Фейсконтроля рассказал об обстоятельствах его смерти

10.11.2019 09:50
Монстры в Вегасе: крутые премьеры тюнинг-шоу SEMA-2019

Монстры в Вегасе: крутые премьеры тюнинг-шоу SEMA-2019

08.11.2019 22:27
Бенедек Чалог и Ольга Ивушейкова исполнят сонаты Баха в "Зарядье"

Бенедек Чалог и Ольга Ивушейкова исполнят сонаты Баха в "Зарядье"

06.11.2019 14:05
Re:Formers Fest представит мировую премьеру в Доме музыки

Re:Formers Fest представит мировую премьеру в Доме музыки

05.11.2019 15:47

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку