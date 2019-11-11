Суд постановил закрыть "Ленту", где отравились 100 человек

Приморский районный суд Санкт-Петербурга приостановил работу супермаркета "Лента", где отравились сотрудники.

В пресс-службе судов Петербурга ТАСС подчеркнули, что речь идет только об одном магазине. Его работа приостановлена на 37 дней.

Инцидент произошел в супермаркете на улице Савушкина, 112. К врачам с симптомами инфекционного заболевания обратились 100 сотрудников "Ленты", более 30 из них были госпитализированы.

Специалисты управления Роспотребнадзора совместно с Центром гигиены и эпидемиологии в городе начали эпидемиологическое расследование. В столовой были найдены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства: не соблюдался температурный режим и сроки хранения, продукты не имели маркировки, у сотрудников не было медкнижек. С реализации было снято 200 килограмм продуктов.