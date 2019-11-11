"Калашников" разрабатывает автомат для самообороны

"Калашников" конструирует небольшой автомат для самообороны. Проект называется "Малыш". Как пояснили в концерне, оружие создают под два патрона: автоматный 5,45 миллиметра и пистолетный 9 миллиметров. Масса новинки будет меньше примерно на килограмм, чем вес стандартного армейского автомата, пишет агентство РИА Новости.

Также в компании рассказали, когда начнется серийный выпуск замены для снайперской винтовки Драгунова. Речь идет о СВЧ, или снайперской винтовке Чукавина. Она должна полностью заменить СВД в войсках и спецслужбах, так как последняя была разработана еще в 1963 году и с тех пор серьезно не менялась.

СВЧ разрабатывается под три патрона. Это российский винтовочный 7,62х54 миллиметра, боеприпас стандарта НАТО — 7,62х51 миллиметр и мощный снайперский патрон финского производства 8,6х70 миллиметров Lapua Magnum.

Кроме того, конструкторы "Калашникова" отмечают, что ствол, ствольная коробка и приклад СВЧ находятся на одной линии, что снижает подброс оружия при выстреле.

Помимо прочего в концерне заявили, что появился заказ на новейшие автоматы "Калашникова" АК-12 в калибрах НАТО: 5,56х45 и 7,62х51.