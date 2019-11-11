Путин потребовал четких и внятных предложений по участию оборонки в нацпроектах

Владимир Путин потребовал у компаний отечественного оборонно-промышленного комплекса предоставить "четкие, понятные и внятные" предложения по расширению их участия в реализации национальных проектов.

Во время заседания с членами правительства глава государства напомнил, что пик перевооружения армии пройден. Поэтому чтобы сохранить производственные мощности и высококвалифицированные кадры нужно наращивать выпуск гражданской продукции, сообщает телеканал "Россия 24".

Владимир Путин особо отметил, что производить надо не кастрюли, как это было в 90-х годах, а высокотехнологичную продукцию.