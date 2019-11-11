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11 ноября 201912:25

Александр Головин вошел в число лучших игроков французской Лиги 1

Serge Haouzi / Global Look Press

Ведущий полузащитник футбольной сборной России и клуба "Монако" Александр Головин, который принес своей команде победу в матче Лиги 1 против "Дижона" (1:0), был избран в состав символической сборную 12-го тура чемпионата Франции.

Во встрече против "Дижона" россиянин стал автором победного гола, который для него третий с начала сезона, кроме того Головин дважды ассистировал своим партнерам. Всего в нынешнем сезоне наш футболист провел за "Монако" 11 матчей. Его клуб идет на 11-м месте в высшем французском дивизионе, одержав четыре победы в последних по времени пяти матчах.

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