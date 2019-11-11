Каталонская оппозиция перекрыла дорогу между Испанией и Францией

Каталонские радикалы из движения "Демократическое цунами" перекрыли одну из трасс, соединяющих Испанию с Францией.

Митингующие заблокировали дорогу AP-7 в провинции Жирона. Движение перекрыто в обе стороны. Там сразу выстроились длинные пробки​​​. Цель оппозиции – заставить "Испанию понять, что единственный способ — сесть и поговорить", сообщает ТАСС.



14 октября Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Они получили от 9 до 13 лет заключения. После этого в Каталонии начались акции протеста и беспорядки.

Движение "Демократическое цунами" намерено добиваться права на самоопределение и освобождения каталонских политиков вне зависимости от результатов выборов в парламент. Между тем Национальный суд может признать движение террористической организацией.

Оппозиционеры намерены проводить акции протеста до 13 ноября. Они призвали своих сторонников взять на работе отгул, запастись "теплой одеждой, спальным мешком, едой и дополнительной батареей для мобильных" и провести ночь на улице.