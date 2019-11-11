В стену на полном ходу: смертельная авария в Якутии попала на видео

В Алдане в ночь с субботы на воскресенье 49-летний водитель на большой скорости сбил подростка и врезался на полном ходу в стену жилого дома.

От полученных травм, по информации издания Ykt.Ru, 12-летний мальчик скончался на месте, а виновник аварии чуть позже в карете скорой помощи.

Причина аварии не озвучивается.