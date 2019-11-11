На рельсы метро "Таганская" упала пассажирка

На станции метро "Таганская" Кольцевой линии Московского метрополитена погибла женщина.

Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, пассажирка упала на рельсы около 12 часов. От полученных травм она скончалась. Для излечения женщины с путей останавливалось движение поездов по часовой стрелке линии.

Причины падения пассажирки на рельсы выясняются. На месте ЧП работают представители оперативных служб.