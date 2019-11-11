Воруют сотнями миллионов! Путин констатировал, что на космодроме Восточный порядка нет

В понедельник в ходе совещания с правительством президент РФ Владимир Путин заявил, что порядок на строительстве космодрома Восточный пока так и не удалось навести в полной мере, несмотря на десятки уголовных дел и посадки, передает ТАСС.

Путин отметил, что он не раз говорил о необходимости обеспечить строгое целевое и прозрачное использование бюджетных средств, что относится и к строительству космодрома Восточный.

"Сто раз сказано было — работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер! Нет, воруют — сотнями миллионов, сотнями миллионов! Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено, состоялись уже решения судов, в тюрьме люди сидят. Нет, порядка так там до сих пор не удалось навести как следует", — сказал глава государства.

Потребовав "наладить действенный, эффективный контроль за проведением закупок" в сфере ОПК, Путин подчеркнул, что попросит прокуратуру, следственные органы и контрольное управление президента внимательным образом за этим следить.