Стали известны подробности жизни женщины, выпавшей из окна вместе с детьми

Следственный комитет продолжает разбираться в обстоятельствах смерти 36-летней женщины и 9-месячной малышки, а врачи пытаются бороться за жизнь ее 6-летнего сына.

Вместе с детьми она выпала из окна квартиры на 9 этаже одного из жилых домов в Бабушкинском районе Москвы.

Незадолго до этого Людмила (по сведениям СМИ, так зовут погибшую) вызывала скорую, но приехавшим по вызову медикам дверь уже никто не открыл.

В квартире была найдена записка, в которой женщина просила не сажать в тюрьму ее мужа.

Мать и младенец скончались на месте, старший сын москвички в тяжелом состоянии в реанимации.

По сведениям Life, отцу семейства, когда он приехал на место трагедии, стало плохо, его увезли на скорой.

Некоторые эксперты предполагают, что у женщины могла быть послеродовая депрессия.

Тем временем, СМИ пытаются узнать подробности ее жизни. Соседка в беседе с "МК" отметила, что женщина была "с чудинкой" – очень странно одевалась, а у сына якобы были некоторые проблемы с речью.

При этом она отметила, что семья была хорошая.

В то же время бывшая ученица погибшей рассказала порталу М24, что Людмила, которая некоторое время работала учителем русского языка и литературы, была добрым и отзывчивым человеком, ее любили ученики и даже с трудными воспитанниками она находила контакт.

О том, что погибшая была жизнерадостным человеком, говорят и другие ее знакомые.

Уголовное дело СК возбудил и расследует по статье "Убийство".