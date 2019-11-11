Следователь засекретил все материалы по делу Голунова

Следствие отказалось предоставлять материалы уголовного дела о наркотиках, ранее возбужденного против журналиста Ивана Голунова, сославшись на гриф "секретно".

"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в деле Голунова засекречены только некоторые материалы проверки, в отношении полицейских, которые, по мнению защиты, могли подбросить наркотики журналисту.

Иван Голунов был задержан московскими полицейскими 6 июня. Утверждалось, что у него были найдены наркотики. Мужчине предъявили обвинение по статье о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере и поместили под домашний арест. Сам Голунов утверждал, что наркотики ему подбросили.

Позднее уголовное преследование в отношении журналиста отменили в связи с недоказанностью его участия в преступлении. Мужчину освободили. Сейчас он находится под государственной защитой.

Дело передано в Следственный комитет РФ. Ни подозреваемых, ни обвиняемых в нем пока нет. Однако после проведенных в МВД проверок были уволены два генерал-майора полиции: начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков. Кроме того, были уволены четверо сотрудников УВД по ЗАО, имевших отношение к преследованию журналиста, а также начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков управления Андрей Щиров.