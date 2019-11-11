При строительстве космодрома Восточный украден каждый десятый рубль

На строительство космодрома Восточный из бюджета был выделен 91 миллиард рублей, украдено 11 миллиардов, из которых государству вернулись 3,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

По его словам, "уже несколько десятков уголовных дел возбуждено, состоялись решения судов, люди в тюрьме сидят, однако порядка там так и не удалось навести".

"На первом этапе было возбуждено 128 уголовных дел, потом они были объединены в 32 дела", — сказал пресс-секретарь главы государства, пояснив, что в настоящее время в работе у Следственного комитета находятся пять уголовных дел.

Ранее сообщалось, что в ходе совещания с членами правительства президент России Владимир Путин потребовал не допускать нецелевого расходования средств при закупке техники и оборудования для реализации нацпроектов, как это было при строительстве космодрома Восточный, где так и не удалось прекратить полностью хищения.