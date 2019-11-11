Новейший российский военный транспортник полетит в 2020 году

Второй полет новейшего легкого военно-транспортного самолета Ил-112В запланирован на 2020 год. До тех пор машина будет проходить аэродромные испытания, сообщат агентство ТАСС.

Напомним, первый полет Ил-112В состоялся 30 марта 2019 года. После чего было объявлено о доработке самолета под требования заказчика. Так, например, военные попросили снизить массу самолета. 9 ноября в "Ильюшине" заявили, что смогли "скинуть" почти тонну лишнего веса. Это удалось сделать за счет использования композитных материалов и новой электроники.

Как утверждают создатели, Ил-112В должен на 30-40% превзойти устаревший Ан-26, который сейчас стоит на вооружении российской армии. Грузоподъемность Ил-112В достигает 5 тонн, крейсерская скорость – 500 километров в час.