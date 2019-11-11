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11 ноября 201914:59

Футбольный ЦСКА заинтересован в переходе Макарова из "Нефтехимика"

Хавбек клуба Футбольной национальной лиги "Нефтехимик" Денис Макаров попал в сферу интересов московского ЦСКА. Как считают эксперты, уже нынешней зимой полузащитник, которого отличают неплохие бомбардирские навыки, может оказаться в команде Виктора Гончаренко.

Инсайдеры сообщают, что клубы провели первую стадию переговоров и руководители армейской команды рассматривают возможность приобретения игрока, стоимость которого, по разным сведениям, может составить от 20 до 30 млн рублей.

Стоит напомнить, что столичный клуб уже пытался приобрести одного из лучших игроков середины поля в ФНЛ, но тогда до дела не дошло. Теперь ЦСКА возобновил переговоры с прицелом на ближайшее январское трансферное окно.

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