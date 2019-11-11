Сбой при оплате парковки: десяткам столичных водителей грозят штрафы

Столичным автомобилистам напомнили о необходимости своевременно информировать ГИБДД о смене адреса регистрации. В противном случае они рискуют не получить почтовые уведомления о штрафах и в итоге заплатить больше, вовремя не погасив задолженность. Впрочем, даже у добросовестных водителей на прошлой неделе возникли проблемы. Из-за технического сбоя десятки человек получили "письма счастья" за якобы неоплаченную парковку.

- Лихорадочно быстро набрать этот номер, отследить как минимум три эсэмэски, ввести код подтверждения, посмотреть, прошла ли оплата. То есть, это какой-то не олимпийский, но вид спорта!

Денис принципиально оплачивал стоянку только по СМС — считал, так надежнее. Но на днях деньги с него списали за четыре часа парковки — есть сообщение. Но он все равно стал нарушителем.

- Оказалось, что парковочная сессия у меня даже не начиналась. Оператор связи заявил тут же, что платеж был осуществлен ровно в то же время, когда было отправлено СМС. А в "Московском паркинге" со мной начали спорить!

Теперь Денис ждет штраф в пять тысяч. В такой ситуации — десятки водителей. У всех произошел технический сбой при оплате по СМС.

- Так как приложение "Парковки Москвы" периодически глючит, приходится пользоваться оплатой по СМС, и это далеко не всегда гарантия, что оплата пройдет.

Но проблема не только с оплатой. Если раньше за 15 минут до окончания парковки каждый водитель получал об этом сообщение на телефон, то теперь эта функция не работает.

"Приходится самостоятельно контролировать, ставить какие-то будильники, звоночки, или просто перепроверять через приложение. Были парковочные сессии, которые расходились на 3-5 минут, и приходили, соответственно, штрафы на 5 тысяч рублей", — говорит Ксения Полякова.

По мнению автоэкспертов, оспорить такие штрафы невозможно. По закону, мы сами должны следить за временем.

"Мы рекомендуем пользоваться именно приложением, так как оно гораздо удобнее. Кроме того, в нем приходит пуш-уведомление о том, что парковочная сессия близка к завершению", — говорит пресс-секретарь ГКУ "АМПП" Филипп Конюхов.

Также через приложение можно продлить парковку, даже если вы про нее забыли. Несмотря на сбои, в столице, по мнению автоэкспертов, одна из самых современных систем оплаты.

"У нас несколько вариантов: у нас есть паркоматы, где можно оплатить картой или специальной парковочной картой, можно оплатить эсэмэской, можно через приложение. Обычная система в каком-нибудь заграничном городе — это паркомат, который "кушает" наличные", — говорит юрист Антон Чуйкин.

Тем, у кого закончился Интернет или зависло приложение, в АМПП рекомендуют платить по старинке — по звонку или через СМС. Разобраться в техническом сбое обещают в ближайшее время.