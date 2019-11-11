Черчесов объяснил ситуацию со здоровьем Головина и Оздоева

Наставник футбольной сборной России Станислав Черчесов провел в Сочи первые тренировочные занятия с командой, которая готовится к матчам чемпионата Европы 2020 года. Тренер объяснил, почему полузащитники Александр Головин и Магомед Оздоев в первый день сбора не тренировались в общей группе.

"Это вполне будничное явление, — цитирует Черчесова сайт Чемпионат.Com. – У кого-то что-то на второй день после игры вылезает, поэтому мы подходим ко всем индивидуально. Остальные были готовы провести тренировку, а Головин и Оздоев – нет. Посмотрим, как будут обстоять дела завтра".

"Успел ли оценить кондиции ребят? Накануне мы только собрались, кто-то летел с нами, а кто-то нет, поэтому успел переговорить не со всеми. Завтра у нас будет маленький тест, и на бумаге мы посмотрим, кто в каком состоянии. Тогда и будем их оценивать и приводить к общему знаменателю", – сказал тренер сборной.