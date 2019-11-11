Четырех бы пристрелил, остальные успокоятся: дойдет ли до суда хамство карельского чиновника

На федеральный уровень вышел очередной скандал с региональным чиновником. Глава администрации Олонецкого района Карелии Сергей Прокопьев в прямом эфире программы "60 минут" назвал провокацией информацию о его словах, что не мешало бы "пристрелить" тех, кто жалуется властям на нерешенные проблемы.

Эта история, посетовал глава Олонецкого района, отвлекает его от работы, а также является попыткой дестабилизировать обстановку во вверенном ему районе.

"Таких слов я не произносил, — заверил чиновник и пообещал подать в суд на тех, кто распространяет дезинформацию. — Это грязная манипуляция, которую пытаются растиражировать некоторые СМИ".

Впрочем, в суде Прокопьев, скорее всего, проиграл бы. В России уголовная ответственность за клевету введена в 2012 году. Но есть иные показания.

Например, депутат горсовета Олонца, член "Единой России" Нина Щербакова утверждает, что Прокопьев действительно говорил на заседании о расстреле недовольных.

"Конечно, про расстрелы было не в буквальном смысле, но это было хамство и грубость. После этих слов я направила жалобу на поведение Прокопьева губернатору Карелии", — пояснила Нина Щербакова также в прямом эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия".

24 октября на депутатской комиссии совета Олонецкого городского поселения местный совет ветеранов попросил Прокопьева привести в порядок братскую могилу. Чиновник ответил, что в других районах люди создают территориальное общественное самоуправление, привлекают на такие работы дополнительные средства. В Олонце, подчеркнул Сергей Прокопьев, ничего такого нет, "здесь окопались социальные паразиты".

В Олонце также не работает общественная баня и нарушен дренаж. Дальнейшее бурно проходящее обсуждение 8 ноября со ссылкой на очевидцев опубликовал карельский онлайн-журнал "Черника". В публикации отмечается, что под конец заседания глава администрации Олонецкого района Карелии Сергей Прокопьев заявил: "Была бы лицензия, четверых бы пристрелил, остальные успокоятся".

Не допускать хамства к простым гражданам и относиться к ним с уважением потребовал от чиновников на всех уровнях президент России Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

"Напрочь исключить всякое чванство и хамство", — посоветовал президент России иркутским чиновникам после заявления одной из чиновниц о том, что помощь от государства требуют маргиналы.

Случаи хамства чиновников не единичны. В феврале 2018 года ивановскому чиновнику пришлось извиняться перед матерью-одиночкой за свои высказывания.