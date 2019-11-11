Футбольным судьям дали срок. РФС недоволен арбитрами

Несколько скандалов, которые возникли по ходу матчей российской премьер-лиги, привели к тому, что зашаталось кресло под руководителем департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александром Егоровым. Руководство дало ему два месяца для исправления ситуации.

Критика сопровождает Егорова и подчиненных ему футбольных судей в последние полтора месяца. Ситуация усугубляется тем, что арбитры стали использовать в своей работе видеосервис с повторами спорных моментов (VAR), однако число ошибок рефери от этого не уменьшилось, а в октябре даже возросло на матчах, в которых участвуют претенденты на медали.

Тем не менее, Александр Егоров практически каждый раз находит слова для объяснения тех или иных несправедливых действий судей. А в футбольном сообществе плодятся слухи о том, что главу судейского департамента РФС вот-вот снимут с должности.

Однако, похоже, что руководители РФС решили не менять "коней на переправе" и дождутся окончания осенней части сезона: "Руководство РФС нам дало время до конца года на исправление ситуации, мы работаем, — сообщил журналистам Егоров. – Надеюсь, что у нас все получится".

Говоря о проблемах с применением системы VAR, начальник судейского корпуса отметил: "У нас проходит заключительный этап в программе подготовки и лицензирования очередной группы арбитров VAR. Они сейчас в Сочи на финале юношеского турнира. На данный момент только шесть арбитров могут работать на ВАР. Сколько будет работать, зависит от того, сколько арбитров сдадут экзамен".

"Стараюсь посещать почти все матчи в Москве, — цитирует Егорова Sport24.Ru. – Если нужно посмотреть на молодого арбитра, езжу на вторую лигу. Разбираем с другими членами департамента по несколько матчей, потом после тура просматриваем под запись, обсуждаем спорные моменты. После тура всегда вместе обсуждаем игры".