Шел по тонкому льду: рыбаки выловили утопающего с помощью веревки. Видео

Под Иркутском на реке Ангаре рыбаки вытащили мужчину, переходившего вместе с сыном залив по льду толщиной менее двух сантиметров.

При спасении утонули палатка для зимней рыбалки и снасть. "Но жизнь спасли", — прокомментировал потерю снаряжения автор видео.

Руководство регионального отделения МЧС приняло решение "о поощрении трех граждан, которые пришли на помощь".