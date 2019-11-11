Туловище жертвы доцента Соколова отнесло в другую реку

В Санкт-Петербурге найдено туловище выпускницы СПбГУ Анастасии Ещенко, убитой доцентом исторического факультета этого же университета Олегом Соколовым.

"Останки обнаружены в реке Екатерингофка. Их увидел прохожий", — сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службу Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.

По предварительным данным, убийство было совершено еще 7 ноября. В ходе домашней ссоры Соколов застрелил Анастасию, с которой состоял в романтических отношениях, из ружья. Затем он расчленил тело убитой и попытался избавиться от него, сбросив в реку Мойку.

Утром 9 ноября историка выловили из Мойки вместе с рюкзаком, в котором обнаружили руки девушки. В квартире подозреваемого были найдены и другие фрагменты тела.

Соколов сознался в совершенном преступлении. Сегодня петербургский суд избирает ему меру пресечения. Во время заседания, слушая предъявленное обвинение, доцент истфака заплакал. Адвокаты просят назначить ему меру пресечения в виде домашнего ареста, так как уверены, что преступление он совершил якобы в состоянии аффекта.