Из идеала она превратилась в чудовище: историк Соколов рассказал об убитой аспирантке

Обвиняемый в жестоком убийстве выпускницы Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко преподаватель вуза Олег Соколов арестован до 8 августа 2020 года. Такое решение принял Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга. Адвокат преподавателя Александр Почуев просил суд о домашнем аресте своего подзащитного, аргументируя это плохим здоровьем Соколова — инфарктом и гайморитом.

Эта девушка казалась историку Соколову прекрасным идеалом, но превратилась в чудовище. Так описал в суде свою сожительницу Анастасию Ещенко преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, отмечает "Интерфакс". Он в течение пяти лет жил с приехавшей в Северную столицу из Краснодарского края Ещенко, представлял свою аспирантку как невесту, утверждал, что собирается на ней жениться.

Но его бывшая студентка ревновала 63-летнего преподавателя к его детям от других браков, заявил доцент Соколов. Мужчина заявил, что во время бурной ссоры он и Анастасия Ещенко потеряли контроль. Он заявил, что не понимает, как такое могло с ним произойти. По словам историка, его сожительница напала на него с ножом.

Написавший "явку с повинной" Олег Соколов заявил, что 7 ноября он выстрелил в свою 24-летнюю аспирантку четыре раза из обреза мелкокалиберной винтовки

"Я не понимаю, как это произошло. Такого со мной никогда не было", — заявил преподаватель истории, отметив, что глубоко раскаивается в содеянном.

Затем Соколов расчленил тело убитой им молодой женщины. Утром 9 ноября пьяный мужчина был вытащен из реки Мойки. У него в рюкзаке, который он пытался утопить, были обнаружены травматический пистолет и две женские руки. Позже туловище убитой и расчлененной женщины было выловлено из речки Екатерингофка, куда его унесло течением.

После задержания кавалер ордена Почетного легиона, специалист по военной истории Франции и основоположник военно-исторической реконструкции в России Олег Соколов сознался в убийстве. В суде он даже расплакался.

"Я глубоко поражен тем, что произошло", — заявил доцент СПГУ.