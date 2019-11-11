Служительница Третьяковки выгнала из зала кормящую мать

В Государственной Третьяковской галерее заявил, что сожалеют по поводу того, что одна из смотрительниц музея попросила покинуть зал экспозиции женщину, кормившую ребенка грудью.

Об этом общественность проинформировали на странице музея в Instagram, подчеркнув, что после инцидента с сотрудниками музея был проведен дополнительный инструктаж и в ближайшее время в музее появятся таблички, указывающие на зоны, где разрешено кормление грудью.

Ранее молодая мама из Москвы Полина Хлынова написала в Instagram, что 20 октября в Третьяковской галерее смотрительница одного из залов попросила ее покинуть музей из-за того, что она кормила ребенка грудью​​​, заявив о "недопустимости происходящего". Хлынова подчеркнула, что в момент кормления она использовала специальный капюшон на рюкзаке, скрывающий голову малыша, и в целом "не делала из этого перформанс".