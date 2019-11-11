#пахмутовой90

Новости Спорт

Все видео этой рубрики
11 ноября 201917:10

Глушаков требует от бывшей супруги покрыть убытки в размере 200 млн рублей

Источники в правоохранительных органах сообщили, что бывший футболист сборной России и московского "Спартака" Денис Глушаков, который сейчас играет за грозненский "Ахмат", оценил свои претензии к бывшей жене Дарье в 204 млн рублей. Большая часть из них должна покрыть убытки игрока по бракоразводному процессу.

Накануне Глушаков подал в суд иск о защите чести и достоинства, но оказалось, что главная цель – возврат значительных материальных средств. Футболист считает, что потерял 201 млн рублей в ходе бракоразводного процесса, который завершился нынешним летом. Еще 2 млн рублей Денис намерен взыскать за распространение слухов, а 1 млн — в качестве компенсация морального вреда за разглашение деталей интимной жизни.

Глушаковы выясняют отношения в судах разного уровня более года, напоминает Чемпионат.Com. Уже трудно вспомнить, кто был инициатором публичных слушаний этого скандала, но известно, что Дарья требовала от бывшего мужа алименты на содержание двух дочерей, обвиняя Глушакова в изменах. В начале нынешнего года суд присудил экс-супруге алименты от игрока в размере 33% его заработка, а летом другая инстанция развела супругов.

После этого в августе судебные чиновники решили, что бывшие муж и жена должны разделить свое былое имущество пополам, с чем не согласилась Дарья, которая подала апелляцию. Рассмотрение ее было назначено на октябрь, но теперь отложено. И вот Денис сделал очередной "ход", подав иск с огромными материальными и отчасти моральными претензиями.

Сейчас

17:40

Индекс делового доверия в мире упал до минимума за 10 лет

17:07

Суд арестовал историка Соколова за убийство аспирантки

16:53

Служительница Третьяковки выгнала из зала кормящую мать

16:26

Водолазы нашли туловище жертвы историка

15:45

Москалькова предлагает наделить журналистов процессуальным иммунитетом

14:46

В Стамбуле нашли труп основателя "Белых касок"

14:17

Следователь засекретил все материалы по делу Голунова

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Из идеала она превратилась в чудовище: историк Соколов рассказал об убитой аспирантке

Из идеала она превратилась в чудовище: историк Соколов рассказал об убитой аспирантке

16 минут назад
В Стамбуле нашли труп основателя "Белых касок"

В Стамбуле нашли труп основателя "Белых касок"

2 часа назад
Стало известно, на что жаловалась скорой выпавшая из окна мать с двумя детьми

Стало известно, на что жаловалась скорой выпавшая из окна мать с двумя детьми

32 минуты назад

Трансляции

18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
23:15

Вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 12 ноября

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
Все трансляции
При строительстве космодрома Восточный украден каждый десятый рубль

При строительстве космодрома Восточный украден каждый десятый рубль

2 часа назад
Под Тулой полицейский устроил перестрелку в ночном клубе, один человек погиб

Под Тулой полицейский устроил перестрелку в ночном клубе, один человек погиб

2 часа назад
Владимир Соловьев рассказал об отношениях с женщинами и признался в любви к Украине

Владимир Соловьев рассказал об отношениях с женщинами и признался в любви к Украине

2 часа назад
Счетная палата назвала нереалистичным план по снижению бедности

Счетная палата назвала нереалистичным план по снижению бедности

1 час назад
Служительница Третьяковки выгнала из зала кормящую мать

Служительница Третьяковки выгнала из зала кормящую мать

33 минуты назад
Глушаков требует от бывшей супруги покрыть убытки в размере 200 млн рублей

Глушаков требует от бывшей супруги покрыть убытки в размере 200 млн рублей

31 минута назад
Следователь засекретил все материалы по делу Голунова

Следователь засекретил все материалы по делу Голунова

2 часа назад
Туловище жертвы доцента Соколова отнесло в другую реку

Туловище жертвы доцента Соколова отнесло в другую реку

52 минуты назад
Четырех бы пристрелил, остальные успокоятся: дойдет ли до суда хамство карельского чиновника

Четырех бы пристрелил, остальные успокоятся: дойдет ли до суда хамство карельского чиновника

1 час назад
Украинские СМИ: убит адвокат, связанный с делом Дениса Вороненкова

Украинские СМИ: убит адвокат, связанный с делом Дениса Вороненкова

15 часов назад
Концерт Александры Пахмутовой в Большом театре. Фотолента

Концерт Александры Пахмутовой в Большом театре. Фотолента

3 часа назад
Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике

9 часов назад
"Синяя птица" открывает новый сезон на телеканале "Россия 1"

"Синяя птица" открывает новый сезон на телеканале "Россия 1"

07.11.2019 12:35
На Мадонну подали в суд за опоздание на собственный концерт

На Мадонну подали в суд за опоздание на собственный концерт

46 минут назад
Шел по тонкому льду: рыбаки выловили утопающего с помощью веревки. Видео

Шел по тонкому льду: рыбаки выловили утопающего с помощью веревки. Видео

1 час назад
Песков прокомментировал информацию о 19 квартирах Асада в Москве

Песков прокомментировал информацию о 19 квартирах Асада в Москве

1 час назад
Москве расширят платные парковки

Москве расширят платные парковки

1 час назад
Команда четвероногих роботов провела футбольную тренировку: видео

Команда четвероногих роботов провела футбольную тренировку: видео

1 час назад
Москалькова предлагает наделить журналистов процессуальным иммунитетом

Москалькова предлагает наделить журналистов процессуальным иммунитетом

1 час назад
Внуку на квартиру: пенсионерка собирает с посетителей ТЦ плату за вход

Внуку на квартиру: пенсионерка собирает с посетителей ТЦ плату за вход

2 часа назад
Обзор Xiaomi Redmi Note 8 Pro: "доступный флагман" с 64 мегапикселями

Обзор Xiaomi Redmi Note 8 Pro: "доступный флагман" с 64 мегапикселями

2 часа назад
В Кремле надеются, что Боливия будет сама решать свою судьбу

В Кремле надеются, что Боливия будет сама решать свою судьбу

2 часа назад
Лавров: американский контроль над нефтью не несет ничего хорошего урегулированию в Сирии

Лавров: американский контроль над нефтью не несет ничего хорошего урегулированию в Сирии

2 часа назад
В квартире киевлянина поселились 100 летучих мышей

В квартире киевлянина поселились 100 летучих мышей

3 часа назад
В центре Москвы патруль ДПС задержал машину с четырьмя вооруженными мужчинами

В центре Москвы патруль ДПС задержал машину с четырьмя вооруженными мужчинами

3 часа назад
Lada Vesta с вариатором: новые подробности

Lada Vesta с вариатором: новые подробности

3 часа назад
Бывшая жена Цеповяза вышла из комы

Бывшая жена Цеповяза вышла из комы

3 часа назад
Учёные начали подделывать рога носорогов, чтобы спасти животных от вымирания

Учёные начали подделывать рога носорогов, чтобы спасти животных от вымирания

4 часа назад
Сотовые операторы отрицают планы повысить цены

Сотовые операторы отрицают планы повысить цены

4 часа назад
Не одно, так другое: дезинфекция домов убивает бактерии, но освобождает место для грибов

Не одно, так другое: дезинфекция домов убивает бактерии, но освобождает место для грибов

4 часа назад
Не пытайтесь покинуть Омск: составлен рейтинг умирающих городов

Не пытайтесь покинуть Омск: составлен рейтинг умирающих городов

5 часов назад
Каталонская оппозиция перекрыла дорогу между Испанией и Францией

Каталонская оппозиция перекрыла дорогу между Испанией и Францией

5 часов назад
В стену на полном ходу: смертельная авария в Якутии попала на видео

В стену на полном ходу: смертельная авария в Якутии попала на видео

5 часов назад
"Русскому Прадо" спроектируют новый отечественный мотор

"Русскому Прадо" спроектируют новый отечественный мотор

5 часов назад
Гриппом заболел - самострел: Путин сделал прививку и призвал к этому коллег

Гриппом заболел - самострел: Путин сделал прививку и призвал к этому коллег

5 часов назад
Шукшин, казино и спортивный пельменинг: всесезонное настроение Алтая

Шукшин, казино и спортивный пельменинг: всесезонное настроение Алтая

5 часов назад
"Калашников" разрабатывает автомат для самообороны

"Калашников" разрабатывает автомат для самообороны

5 часов назад
В 13 лет внезапно скончалась звезда Бродвея и фильма Вуди Аллена "Светская жизнь"

В 13 лет внезапно скончалась звезда Бродвея и фильма Вуди Аллена "Светская жизнь"

5 часов назад
В Красноярске женщина отбила ребенка от стаи собак

В Красноярске женщина отбила ребенка от стаи собак

5 часов назад
Суд постановил закрыть "Ленту", где отравились 100 человек

Суд постановил закрыть "Ленту", где отравились 100 человек

6 часов назад
Замкнутый круг: спрос на машины в России падает, а цены растут

Замкнутый круг: спрос на машины в России падает, а цены растут

6 часов назад
Россия вошла в Топ-10 самых пьющих стран

Россия вошла в Топ-10 самых пьющих стран

6 часов назад
Расистский скандал на матче донецкого "Шахтера" с киевским "Динамо"

Расистский скандал на матче донецкого "Шахтера" с киевским "Динамо"

7 часов назад
Трансформация: люди больше не покупают квадратные метры, они выбирают комфорт и эмоции

Трансформация: люди больше не покупают квадратные метры, они выбирают комфорт и эмоции

7 часов назад
Кредитку Apple уличили в сексизме

Кредитку Apple уличили в сексизме

7 часов назад
С 15 ноября посылки к россиянам должны будут приходить быстрее

С 15 ноября посылки к россиянам должны будут приходить быстрее

11 часов назад
Билеты на поезда в Крым раскупаются по три за минуту

Билеты на поезда в Крым раскупаются по три за минуту

12 часов назад
Re:Formers Fest представит мировую премьеру в Доме музыки

Re:Formers Fest представит мировую премьеру в Доме музыки

05.11.2019 15:47

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку