Глушаков требует от бывшей супруги покрыть убытки в размере 200 млн рублей

Источники в правоохранительных органах сообщили, что бывший футболист сборной России и московского "Спартака" Денис Глушаков, который сейчас играет за грозненский "Ахмат", оценил свои претензии к бывшей жене Дарье в 204 млн рублей. Большая часть из них должна покрыть убытки игрока по бракоразводному процессу.

Накануне Глушаков подал в суд иск о защите чести и достоинства, но оказалось, что главная цель – возврат значительных материальных средств. Футболист считает, что потерял 201 млн рублей в ходе бракоразводного процесса, который завершился нынешним летом. Еще 2 млн рублей Денис намерен взыскать за распространение слухов, а 1 млн — в качестве компенсация морального вреда за разглашение деталей интимной жизни.

Глушаковы выясняют отношения в судах разного уровня более года, напоминает Чемпионат.Com. Уже трудно вспомнить, кто был инициатором публичных слушаний этого скандала, но известно, что Дарья требовала от бывшего мужа алименты на содержание двух дочерей, обвиняя Глушакова в изменах. В начале нынешнего года суд присудил экс-супруге алименты от игрока в размере 33% его заработка, а летом другая инстанция развела супругов.

После этого в августе судебные чиновники решили, что бывшие муж и жена должны разделить свое былое имущество пополам, с чем не согласилась Дарья, которая подала апелляцию. Рассмотрение ее было назначено на октябрь, но теперь отложено. И вот Денис сделал очередной "ход", подав иск с огромными материальными и отчасти моральными претензиями.