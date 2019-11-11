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Космодром Восточный 6 минут назад

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11 ноября 201917:53 Андрей Григорьев

Прививка от гриппа правительству и другие напроекты: Путин поставил задачи развития России

Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства. Глава государства потребовал не допускать нецелевого расходования средств в ходе реализации нацпроектов. Президент привел в пример злоупотребления при строительстве космодрома Восточный, где были похищены сотни миллионов рублей. По словам Путина, хищения продолжаются и после десятков заведенных уголовных дел.

За выполнением национальных проектов Владимир Путин следит лично. На программы, призванные улучшить жизнь в стране, выделяются миллиарды. Главное — чтобы деньги расходовались по назначению.

"Движение средств должно четко прослеживаться на всех уровнях управления и по всем видам бюджетных расходов. То же самое говорил неоднократно, применительно к другим крупным нашим проектам, например, космодрому Восточный. Сто раз сказано было: прозрачно работайте, прозрачно, деньги большие выделяются, проект тоже практически носит общенациональный характер. Нет, — заявил президент России Владимир Путин. — Воруют сотнями миллионов, сотнями миллионов, уже несколько десятков уголовных дел возбуждено, состоялись уже решения судов, в тюрьме люди сидят. Нет, порядка там до сих пор не удалось навести как следует".

В Россию возвращаются капиталы — уже на тридцать пять миллиардов евро. И сейчас, говорит президент, бизнесменов ни в коем случае не следует пугать, возбуждая на основе сведений об этом имуществе уголовные дела.

"Закон об амнистии капитала установил абсолютный запрет на использование деклараций, поданных в ходе амнистии капитала в качестве основания для уголовного преследования. Тем не менее, такие факты имели место. Президиум Верховного совета дал разъяснение по этому вопросу. Нужно, чтобы правительство, министерство экономического развития внимательно следили за тем, что происходит на земле, что называется, на практике", — подчеркнул президент.

Никаких репрессивных мер — только гарантии и новые льготы. Эксперимент по упрощенному налогообложению самозанятых, тех, кто работает в сфере услуг, сегодня решено распространить на всю страну.

"С минимальной налоговой нагрузкой он был предложен, — рассказывает об эксперименте Путин. — Сколько человек вошло в эту систему, и как это администрируется?"

"Можно признать этот эксперимент удачным. Более 260 тысяч так называемых самозанятых зарегистрированы. Предложение — со следующего года поэтапно дать право распространения этого режима всем субъектам РФ", — предложил первый зампред правительства, министр финансов России Антон Силуанов.

- Дмитрий Анатольевич, как? – интересуется глава российского государства у премьера.

"Мы обсуждали это с представителями бизнес-сообществ. Они тоже считают, что итоги очень неплохие. Предлагаю в таком порядке, как сейчас доложил первый заместитель председателя правительства, этот эксперимент уже превратить в общее правило", — отреагировал Медведев.

Поддержка малого бизнеса, образование, культура, экология, здравоохранение — нацпроекты, кажется, касаются всех сфер. И сегодня обсуждают даже то, как идет вакцинация от гриппа. Препаратов хватает, это всерьез снижает риск эпидемии, но среди населения процедура все еще не так популярна, как хотелось бы.

"Вероника Юрьевна, вы назвали группы риска — медицинские работники, образовательная сфера, сфера ЖКХ. Члены правительства входят в группу риска?" – поинтересовался Владимир Путин.

"Как вы определите, Владимир Владимирович", — ответила глава Минздрава России Скворцоваа.

"Поскольку мы работаем с людьми еще достаточно интенсивно, я думаю, что это тоже группа риска", — пришел к выводу Путин.

- Хорошо.

"Председатель правительства делал прививку? – продолжил президент. — Не делал. А руководитель администрации? А кто из членов правительства сделал прививку? Раз, два, три. Три человека? Четыре! Я тоже сделал. Значит, гриппом заболел — самострел. Ну, а как? Можно предотвратить, не предотвратил. Я вас прошу подумать об этом".

Предотвратить зависимость от импорта — еще одна задача национальных проектов. Там прямо указано, что предпочтение должно отдаваться российским производителям.

Отечественное оборудование уже используется в большинстве инфраструктурных проектов, но есть отрасли, для которых российская техника попросту не производится. Там, конечно, ждать новых изобретений никто не будет, результаты нужны здесь и сейчас.

Оборонно-промышленный комплекс — показательный пример. Здесь даже мелкие детали чаще всего с маркировкой "Сделано в России". Это ведь еще и вопрос национальной безопасности — бесперебойная работа военных заводов.

"Они должны работать и дальше, не выпуская кастрюли, как это было в конце 1990-е или в начале 2000-х годов, а должны выпускать высокотехнологичное оборудование и технику. Поэтому, нужно их загружать тем, что они могут выпускать, и финансировать эту работу. Я прошу представить четкие, понятные и внятные предложения по расширению участия предприятий оборонки в реализации нацпроектов", — поручил Владимир Путин.

Национальные проекты президент и правительство будут обсуждать и впредь столько раз, сколько необходимо для того, чтобы страна двигалась по заранее намеченному пути.

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