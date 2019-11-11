Умерла лауреат Нобелевской премии по литературе Элис Манро

В 88 лет умерла канадская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе в 2013 году Элис Манро. Об этом сообщило на своей странице в Twitter канадское издательство McClelland&Stewart.

Манро известна также как лауреат Международной Букеровской премии в 2009 году. Престижную Нобелевскую премию по литературе писательница получила как мастер современного короткого рассказа.

В раннем творчестве Манро действие многих произведений разворачивается в сельской местности и небольших городах. Рассказы канадской писательницы часто публиковали в крупных изданиях, например, таких как The New Yorker. В 2013 году Манро заявила, что уходит из литературы.

Большая часть произведений писательницы короткие, сюжет в них вторичен. Одни из наиболее известных книг Манро "Танец счастливых теней", "Любовь не теряется", "Дорогая жизнь", "Беглянка".