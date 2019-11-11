В Татарстане открылся новый распределительный центр X5 Retail Group

Новый распределительный центр Х5 Retail Group будет обеспечивать продуктами магазины "Пятерочка" в более чем 100 населенных пунктах этой, а также соседних республик — Удмуртии, Марий Эл и Чувашии.

Теперь продукты будут доходить еще быстрее, а у местных производителей будет еще больше возможностей для развития.

На площади почти в 40 тысяч квадратных метров расположились восемь зон хранения. Сухой и алкогольный склады, зоны для хранения замороженной продукции, фрукты, овощи. В каждой секции поддерживается необходимая температура. Мощности центра позволят обрабатывать 5 тысяч тонн груза в сутки и обслуживать 1200 магазинов.

"Проект очень нужный, интересный, — рассказал на открытии президент республики Татарстан Рустам Минниханов. — Уже 300 человек, запланированы рабочие места до 500 человек, это очень важно. Но и самое главное – товаропроводящая сеть системы "Пятерочка" будет работать в интересах потребителей республики и в то же время в интересах поставщиков республики. Уверен, что этот проект будет однозначно успешным".

"Этот распределительный центр позволит нам увеличить долю локальных производителей, долю местных поставщиков в наших продажах. Сейчас эта доля составляет примерно 30 процентов. Мы сотрудничаем с сотней местных производителей", — отметил генеральный директор торговой сети "Пятерочка" Сергей Гончаров. — Распределительный центр предполагает, что будет обслуживаться пятьюстами сотрудниками. И для того, чтобы еще перспективы дать на то, сколько рабочих мест "Пятерочка" создала в Татарстане, то это порядка восьми тысяч рабочих мест, которые обслуживают наши магазины здесь".