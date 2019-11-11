Головин может не сыграть за сборную России против Бельгии

Ведущий хавбек футбольной сборной России Александр Головин может оказаться вне основного состава национальной команды в матче чемпионата Европы-2020 против соперников из Бельгии из-за травмы паха. Полузащитник последний матч за свой клуб "Монако" провел на уколах.

Как уже сообщали Вести.Ru, на первых тренировках сборной страны, что проходят в Сочи, Головин и футболист питерского "Зенита" Магомед Оздоев занимались вне основной группы по индивидуальным планам. Тем не менее, тренер команды Станислав Черчесов сказал, что это сделано в интересах игроков, которые вернулись из клубов уставшими.

Однако, как сообщает Чемпионат.Com, у 23-летнего полузащитника "Монако" имеется дискомфорт в паховой области. Поэтому тренерский штаб и врачи национальной команды примут решение об участии Головина в игре с бельгийцами 16 ноября в зависимости от его состояния в дальнейшем.