Питание кубанских школьников проверит Минобразование региона

Питание кубанских школьников досконально проверят. По поручению вице-губернатора Анны Миньковой заниматься этим будет краевое Минобразования, а также региональные власти.

Как сообщает ГТРК "Кубань", связаны масштабные проверки с ЧП в Кавказском районе. Там заболели десятки детей. У всех были выявлены симптомы гастроэнтерита и острой кишечной инфекции. Как известно, после случившегося губернатор края поручил направить в город Кропоткин врачей Детской краевой клинической больницы.

На данный момент часть школьников уже находится дома в удовлетворительном состоянии. При входе в школы каждое утро проверяют состояние здоровья учащихся. Дети получают сухие пайки. Продолжается наблюдение за теми, кто находился в контакте с заболевшими. Всего девяти бригадам медиков предстоит проверить более 4 тысяч человек, рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

По словам замминистра образования Андрея Цветкова, идет проверка не только санитарного состояния школьных столовых и кухонь, но и правил хранения продуктов. Кроме того, специалисты изучают документацию, меню школьных столовых. Комиссия, посетившая сегодня пять школ Кропоткина, побывает во всех школах муниципалитета.